Napoli, Spalletti: “Sono orgoglioso di questa prestazione”

L'analisi della partita contro la Salernitana del tecnico del Napoli

"Sono orgoglioso di questa prestazione". Luciano Spalletti si comolimenta con il gruppo dopo il successo a Salerno. "La Salernitana ha fatto una grandissima partita, non è stato facile riuscire ad imporre il nostro gioco. Sapevamo delle difficoltà che avremmo trovato e per questo sono contento della prova generale. Sia chi ha giocato sinora di meno, sia chi è entrato a partita in corso hanno dato il massimo. Credo che oggi tutti abbiano fatto qualcosa in più per vincere questa partita importantissima. Probabilmente dopo il gol avremmo potuto gestire meglio la superiorità numerica. invece abbiamo concesso troppo. Però nel complesso è stata una prestazione di livello intenso. Su Insigne: "Non ha giocato perchè aveva un affaticamento e c'era il rischio di infortunio anche se avesse disputato una mezzora. Ho preferito tenerlo a riposo".