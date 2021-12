Napoli, Spalletti squalificato due turni: salta Atalanta ed Empoli

Il mister non sarà in panchina per due gare

Non solo gli infortuni di Fabian Ruiz, Insigne e Koulibaly, che si vanno a sommare a quelli pesantissimi di Anguissa e Osimehn. Per il Napoli c'è un altro intoppo: la squalifica di Luciano Spalletti. Per il tecnico toscano, infatti, sono arrivate due giornate di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata ieri contro il Sassuolo. Di conseguenza, l'allenatore dei partenopei salterà le prossime sfide degli azzurri contro Atalanta ed Empoli.

La decisione arriva dopo il cartellino rosso del turno infrasettimanale. Il Giudice sportivo ha fermato Spalletti "per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo".

Salvo ricorsi - che siamo convinti il Napoli farà - Spalletti dovrà dunque rinunciare a due appuntamenti fondamentali di campionato che potranno dire molto sulle reali ambizioni del Napoli in chiave scudetto. Sicuramente la sfida contro l'Atalanta sarà quella più dura e dal valore maggiore e senza il tecnico in panchina le difficoltà saranno ancora di più.