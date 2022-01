Napoli, Spalletti: “Vogliamo arrivare tra i primi quattro posti”

Il tecnico campano ha presentato il match di domani contro il Bologna

"Per conquistare punti e e vincere partite c'è bisogno anche di avere calciatori disponibili e in condizione. Noi nell'ultimo mese non li abbiamo avuti, per questo prevedo che il nostro cammino e il nostro rendimento sono destinati a crescere". Così ha iniziato la conferenza stampa il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Bologna. "Abbiamo le potenzialità per ambire alle prime posizioni in classifica -ha proseguito Spalletti -. Vogliamo arrivare tra i primi quattro posti e siamo in grado di raggiungere l'obiettivo senza alibi. L'ambizione e la qualità di cui disponiamo ci daranno la spinta per poter migliorare in tutti i sensi. Abbiamo un gruppo che per qualità può far felici i tifosi e la città. La gara di giovedì contro la Fiorentina non lascia scorie. E' stato un match deciso da episodi, ma va detto anche che siamo riusciti a pareggiare all'ultimo minuto in inferiorità numerica, 9 contro 10. Tra l'altro sono stato espulsi due calciatori freschi e appena entrati e questo fa parte della casualità. Formazione? "Osimhen sta lavorando con noi, Zielinski si è allenato a casa in questi giorni e se domani supererà gli esami dopo il Covid, potrebbe raggiungerci a Bologna. Abbiamo alcune situazioni che possono essere prese in considerazione in vista di domani".