Napoli, stoccata di De Laurentiis Jr ai giocatori: “Onorate maglia e stipendio…”

Ancora problemi in casa Napoli dopo l’ammutinamento delle scorse settimane. A parlare, questa volta, è Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, patron azzurro. A margine della cena di presentazione dell’evento 4-4-2 La Fiera del Calcio, a cui erano presenti anche alcuni ex giocatori partenopei come Emanuele Calaiò e Francesco Montervino, il vicepresidente del club ha avuto parole che sanno tanto di frecciata agli attuali calciatori.

ONORATE LA MAGLIA – Come riporta Goal, De Laurentiis Jr ha dichiarato parlando in riferimento a Montervino ma ampliano il tema: “Parliamo di un uomo che tiene alla società, ci tiene per quello che gli viene dato e cioè lo stipendio mensile: va rispettato, va onorato, va onorata la maglia e la città. Comunque il tifoso viene allo stadio per te e non per qualcun altro: quindi rispetto, rispetto e rispetto”. E non solo. Il vicepresidente ha rincarato la dose: “Bisogna rispettare il posto di lavoro, sono sempre lavoratori anche se guadagnano tre o quattro milioni di euro, sono dipendenti all’interno dell’azienda. Loro hanno più palle, questa è la verità. Hanno affrontato campi durissimi e ne sono usciti fuori da vincitori”, ha detto ancora riferendosi anche a Calaiò.