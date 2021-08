Napoli, svelate le nuove maglie targate Armani

L'annuncio del club sulle nuove divise

C'era grande attesa per quella che sarebbe stata la nuova maglietta da gioco ufficiale del Napoli per la stagione 2021-22. In ritardo rispetto alle altre squadre, la società partenopea si è fatta attendere ma ne è valsa la pena. Infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha annunciato in queste ore che le nuove divise saranno targate Giorgio Armani, l'eccellenza italiana.