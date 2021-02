Napoli, tegola Ghoulam: positivo al Covid-19

Neppure il tempo per sorridere in merito al ritorno a tutti gli effetti di Fabia Ruiz, guarito dal Covid-19, che il Napoli deve fare i conti con un altro caso di positività. Come annunciato dalla stessa società partenopea, Faouzi Ghoulam ha contratto il coronavirus.

Napoli, il comunicato su Ghoulam

“Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, questa la nota diffusa sui social e sul sito ufficiale azzurro dal Napoli. Il calciatore sarà dunque assente per le prossime gare del club e Gattuso non potrà fare affidamento su di lui.

Nel ruolo di terzino sinistro, per fortuna, il club è ben coperto con Mario Rui e Hysaj quasi sempre preferiti all’algerino sulla fascia mancina.