Napoli, tegola Hysaj: frattura parcellare dello sterno

Brutte notizie per Elseid Hysaj. Il terzino del Napoli è uscito anzitempo dal campo durante la sfida contro il Torino. L’esterno difensivo albanese del club azzurro ha rimediato un brutto colpo in un contrasto con un avversario. Questa la nota del club partenopeo: “Frattura parcellare dello sterno. Dopo un esame clinico e radiologico è questa l’ultima diagnosi per Elseid Hysaj che è uscito dopo uno scontro di gioco durante il match Torino-Napoli. Il difensore azzurro non partirà per gli impegni della Nazionale albanese”.