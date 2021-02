Napoli, tegola Lozano: out circa un mese

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Gattuso e per l’attaccante messicano Hirving Lozano. Il calciatore, tra i migliori della squadra azzurra in questa stagione, si è infortunato nel corso della sfida di questo weekend contro la Juventus.

Dagli ultimi aggiornamenti, secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, il talento dei partenopei avrebbe riportato quasi certamente “una distrazione muscolare” e dunque ne avrà almeno per tre settimane. Lozano rientrerà a marzo e sarà costretto a saltare il doppio confronto col Granada in Euroa League ma anche le due sfide di campionato contro Atalanta e Benevento. La lista degli indisponibili in casa azzurra si allarga…