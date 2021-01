Napoli, tegola Manolas: distrazione di primo grado del muscolo otturatore

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Gennaro Gattuso in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppa. Si profila uno stop di almeno qualche giorno per il centrale Kostas Manolas.

La società ha diramato un breve comunicato con le condizioni del calciatore, infortunatosi domenica nella sfida di Serie A contro l’Udinese. “Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d’ora nel match contro l’Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro”.

Queste le parole del club. Il greco proverà a recuperare per la sfida del 20 gennaio in Supercoppa.