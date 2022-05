Napoli, tifosi contro Spalletti: striscione con “invito” ad andare via

Una parte di tifosi contro il mister di Certaldo

Lo scorso ottobre alcuni ladri avevano rubato l'automobile a Luciano Spalletti, mister del Napoli, sotto il parcheggio dell'hotel che l'allenatore usa come abitazione. Adesso, a distanza di mesi, i presunti autori del furto sono tornati a farsi sentire e lo hanno fatto in modo plateale con uno striscione con "invito" per il mister a lasciare il club.