Napoli, tocca a Gattuso. Le richieste di ‘Ringhio’: dalla casa, al premio per la zona Champions…

Dopo l’esonero di Carlo Ancelotti dalla guida del Napoli, tutti gli indizi portano a Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Milan è il prescelto da Aurelio De Laurentiis per guidare la squadra. Prima dell’annuncio, però, restano da limare alcuni dettagli, con il futuro mister che ha dato disponibilità mettendo però in chiaro alcune cose.

Premesso che per una persona come Gattuso, non si tratterà mai di una questione di soldi, il buon Ringhio ha fatto le sue precise richieste prima di iniziare questa nuova avventura. Come riporta Il Mattino ecco alcuni retroscena relativi a ciò che l’allenatore avrebbe imposto a De Laurentiis.

Prima di tutto una casa a Posillipo, poi il suo intero staff storico, a partire dal vice Luigi Riccio, napoletano doc, conosciuto vent’anni fa in Scozia. Del vecchio staff dovrebbe rimanere solo Nista, preparatore dei portieri, che c’era già con Sarri. Inoltre, oltre all’accordo fino al giugno 2021 a 2,6 milioni di ingaggio ci sarebbe anche la richiesta di un premio in caso di qualificazione alla zona Champions League ad oggi lontana 8 punti.