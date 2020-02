Napoli – Torino, le formazioni ufficiali

Dopo aver fermato il Barcellona, il Napoli cerca continuità contro un Torino che ha bisogno di punti. Gattuso sceglie Lobotka a centrocampo con Politano titolare. In difesa Hysaj sostituisce Mario Rui. Moreno Longo opta per il 3-5-2 e sceglie la coppia Zaza-Belotti per l’attacco. A centrocampo torna titolare Baselli.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Baselli, Ansaldi; Belotti, Zaza. Allenatore: Moreno Longo.