Napoli, torna il sereno: De Laurentiis pronto ad incontrare la squadra grazie alla mediazione di Giuntoli

Potrebbe esserci finalmente la quiete dopo la tempesta avvenuta in casa Napoli. Prima l’ammutinamento contro la decisione della società di imporre il ritiro, poi le multe. Adesso, dopo la mediazione del ds Giuntoli tra giocatori e patron, la possibile pace.

INCONTRO – Stando a quanto riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe accettato di incontrare la squadra venerdì per chiarire una volta per tutte la situazione di conflitto che si è creata dopo l’ultima sfida di Champions League contro il Salisburgo, quando i calciatori anziché tornare in ritiro hanno disertato facendo ritorno nelle proprie dimore. L’incontro distensivo fra squadra e società dovrebbe avvenire, come detto, nella giornata di venerdì, con la speranza di avere la qualificazione agli ottavi di Champions in tasca. Decisiva, in tal senso, la sfida contro il Liverpool di questa sera.