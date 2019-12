Napoli, trauma alla spalla per Koulibaly: in dubbio per il match con l’Udinese

Problemi per Kalidou Koulibaly, in dubbio quindi per la partita che il suo Napoli affronterà nel quindicesimo turno di Serie A in casa dell’Udinese. È il club azzurro a rendere noto del problema alla spalla sinistra, una contusione, che forse non gli permetterà di giocare alla Dacia Arena nella prossima giornata di campionato. Nella seduta pomeridiana di oggi il difensore senegalese si è allenato a parte, a causa proprio di un trauma alla spalla accusato durante la mattinata. Le sue condizioni – si legge nel comunicato – verranno valutare solamente nella giornata di venerdì. Milik prosegue il lavoro metà differenziato e metà col gruppo, personalizzate invece le attività per Allan, Ghoulam e Tonelli.