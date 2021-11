Napoli travolgente, Lazio spazzata via: 4-0 per gli uomini di Spalletti

Il Napoli travolge la Lazio con un sonoro 4-0 grazie a un super Mertens

In avvio di gara, il Napoli diventa insuperabile. Gli azzurri sbloccano il risultato al 6' con Zielinski, che scarica in rete il pallone con un missile, dopo una mischia in area. Al 10' arriva il raddoppio: Insigne sulla sinistra riceve palla e serve Mertens che con una finta salta il marcatore e deposita in porta. Al 29' il belga si esalta con un tiro di prima intenzione, la cui traiettoria a giro si infila sul secondo palo imparabilmente per Reina. La Lazio si fa vedere in avanti solamente in due occasioni: Acerbi colpisce l'incrocio dei pali, mentre Immobile, poco dopo, viene stoppato da Koulibaly in porta. Nella ripresa non c'è gara e il Napoli cala il poker con Fabian Ruiz. Lo spagnolo spara un missile dai 25 metri che si insacca all'angolino basso.