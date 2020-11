Napoli, trionfo dedicato a Maradona: Roma travolta 4-0

Nessun fallimento previsto e così è stato. La serata perfetta del Napoli si consuma demolendo agevolmente una Roma piuttosto spenta e arrendevole. Gli azzurri si impongono per 4-0 e agganciano proprio i giallorossi e la Juventus in classifica. Deludono i capitolini che vedono fuggire via il Milan capolista, ora distante sei lunghezze.

IL MATCH

Il Napoli sfoggia una divisa dalle linee biancoazzurre, che ricorda l’Argentina. Ma in campo a cambiare non è solo la divisa. Gli uomini di Gattuso sono più aggressivi e si mostrano complessivamente superiori alla Roma. Insigne manca il tap in al 14′, ma si rifà alla mezz’ora esibendosi in una punizione perfetta che batte Mirante. Gli azzurri continuano a macinare gioco e sfiorano il raddoppio: Lozano non è fortunato, mentre Mertens trova la respinta di Mirante. Il copione si ripete nella ripresa. Lozano chiama alla parata il portiere della Roma. Al 64′ Fabian Ruiz sfodera un sinistro che lascia impietrito l’estremo difensore avversario. La Roma non c’è più e nel finale il Napoli dilaga: Elmas va al tiro, respinge male Mirante e Mertens fa tris. Poi nel finale Politano conclude un bello scambio dribblando due difensori e Mirante per il clamoroso 4-0.