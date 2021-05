Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali. Osimhen-Okaka, sfida tra bomber

Fischio d'inizio alle ore 20.45

Il Napoli prova a sfruttare il momento favorevole. Dopo il sorpasso attuato alla Juventus nell'ultimo turno che è valso il ritorno in zona Champions, bisogna aumentare drasticamente il ritmo per lasciarsi alle spalle i bianconeri e resistere al ritorno della Lazio. Nella trentacinquesima giornata, gli azzurri di Gennaro Gattuso dovranno fare i conti con l'Udinese, squadra in discreta forma fisica e sempre difficile da sfidare nella partita secca. I bianconeri, all'andata, andarono vicini a strappare il pari, prima di capitolare per il colpo di testa di Bakayoko. La voglia di rivalsa è tanta tra i friulani, che ora provano lo sgambetto allo stadio Diego Armando Maradona.