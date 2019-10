Napoli-Verona streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 19 ottobre

Napoli-Verona, fischio d’inizio ore 18,00. Si gioca al San Paolo il match valido per l’8^ giornata di Serie A. Di ritorno dalla sosta per le nazionali le squadre puntano a riprendere il proprio cammino nel migliore dei modi. Padroni di casa motivati ad accorciare in classifica sulla capolista Juventus, ospiti che faranno affidamento sulla propria grinta e voglia di stupire.

Napoli-Verona, le probabili formazioni – Padroni di casa che devono rinunciare ad Hysaj e Maksimovic in difesa, ma che ritrovano il roccioso Koulibaly accanto a Manolas. Torna a disposizione anche Mario Rui, ma a sinistra dovrebbe giocare Ghoulam, con Di Lorenzo a destra. Centrocampo composta da Callejón a destra, Insigne a sinistra e Allan e Fabian Ruiz interni. Tanti dubbi in attacco dove Milik e Mertens sono in leggero vantaggio su Llorente e Younes. Lozano si è allenato col gruppo, ma non è stato convocato. Ospiti col classico 3-4-2-1. Juric potrebbe puntare su Pessina e Verre al posto di Zaccagni e Salcedo. Di Carmine ha recuperato, ma il ruolo di prima punta sarà ricoperto anconra una volta dal polacco Stepinski. In regia il solito Veloso. Dietro, davanti al portiere Silvestri, Kumbulla e Gunter affiancheranno Rrahmani nel terzetto arretrato.

Napoli-Verona, streaming e diretta tv – Napoli-Verona sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati che volessero vedere la gara in streaming possono accedervi con Sky Go collegandosi anche attraverso i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. L’alternativa per seguire Napoli-Verona in diretta streaming è rappresentata da Now Tv, la piattaforma di streaming live e on demand di Sky, che consente di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei diversi pacchetti proposti.