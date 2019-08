Napoli, viaggio verso Miami infuocato dalla sfida…a carte!

Viaggio verso Miami per il Napoli di Carlo Ancelotti, atteso negli Stati Uniti per affrontare il Barcellona nel mini torneo “Liga-Serie A”. La formazione azzurra, assieme a tutto lo staff, ha preso questa mattina un charter per raggiungere la città della Florida, con un viaggio lungo ben nove ore. Per ingannare l’attesa, il tecnico si è cimentato in una delle sue ormai celebri sfide a tressette, facendo coppia con il presidente Aurelio De Laurentiis. A sfidarli, il duo Alberto Vallefuoco-Giovanni De Matteis, rispettivamente segretario sportivo e team manager del club partenopeo. Per conoscere chi avrà vinto il duello, bisognerà però aspettare l’atterraggio…