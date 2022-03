Napoli vicino all’Ucraina: maglie ‘Maradona Special Edition’ all’asta per aiutare profughi

L'iniziativa del club partenopeo

Il Napoli scende in campo per aiutare i profughi ucraini colpiti dalla guerra. Le maglie rosse "Maradona Game Special Edition" con il volto dell'ex Pibe de Oro che dovevano essere protagoniste della sfida di domenica contro il Milan saranno autografate dai calciatori della rosa ed entreranno a far parte di un'asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza ai profughi della guerra in Ucraina.