Napoli, Zielinski: “Mi sono sbloccato con una rete che è valsa la vittoria”

La rete decisiva contro la Salernitana carica il calciatore del Napoli

"Sono felice per il gol, mi sono sbloccato con una rete che è valsa la vittoria". Piotr Zielinski uomo del match con una rete all'ora di gioco che ha deciso il derby a Salerno. "E' stata una partita combattuta e difficile. Siamo stati bravi a tenere il campo e a continuare ad attaccare con equilibrio. Ci stava mancando solo il gol, perchè stavamo comandando il gioco. Per fortuna ho avuto l'occasione giusta e sono molto contento soprattutto per i 3 punti. Dobbiamo continuare così, questa vittoria è molto preziosa ma non guardiamo la classifica. Bisogna proseguire gara dopo gara con questa mentalità sempre".