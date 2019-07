Napoli, Zielinski: “Mi trovo bene nei due di centrocampo. Sensazioni positive per il futuro”

Non solo Carlo Ancelotti, anche il centrocampista Piotr Zielinski ha commentato la vittoria del Napoli di oggi pomeriggio nel ritiro di Dimaro contro la FeralpiSalò per 5-0: “Giocare nei due davanti alla difesa è un ruolo ricoperto già nello scorso anno e mi ci trovo bene – ha detto a Sky Sport -. Oggi è stato un test molto buono, utile per mettere minuti nelle gambe. Le sensazioni sono ottime, ogni giorno ci alleniamo al massimo per crescere in intensità come nel gioco. Bisogna proseguire a lavorare duramente, servirà ancora un mese prima di essere pronti per un campionato che possa regalarci soddisfazioni”. Nel primo test nel ritiro gli azzurri avevano perso 2-1 contro il Benevento, mentre settimana prossima saranno impegnati contro la Cremonese, altra formazione di Serie B.