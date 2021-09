Napoli, Zielinski non si nasconde: “Scudetto? Ci pensiamo ed è il nostro sogno”

Il centrocampista polacco carica l'ambiente

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari maturata al Maradona nel sesto turno di campionato. Gli azzurri di Spalletti sono ora a punteggio pieno in classifica e comandano la graduatoria davanti al Milan.

"Sto bene, fisicamente sto migliorando. Ho preso una botta alla caviglia contro il Leicester e non sono ancora al top ma sto giocando e sono contento di aver dato il mio contributo", ha spiegato Zielinski sulle sue condizioni. "Il mio ruolo? Va bene tutto, spero di fare bene. Il mister mi chiede di attaccare lo spazio, Anguissa mi ha dato una bella palla e sono contento di aver fatto l'assist per il gol che ha sbloccato la sfida. In allenamento proviamo tanto queste giocate".