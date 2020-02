Napoli-Zielinski, prove di rinnovo: proposta la super clausola al giocatore

Dopo la sorprendente vittoria nell’andata della prima semifinale di Coppa Italia, il Napoli lavora per puntellare la squadra della prossima stagione. Uno dei cardini potrebbe essere Piotr Zielinski. Dopo qualche difficoltà negli ultimi mesi, il centrocampista polacco è tornato su ottimi livelli. E gli azzurri avrebbero deciso di blindarlo a ogni costo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club avrebbe proposto all’entourage del giocatore una nuova super clausola da 100 milioni, con prolungamento del contratto fino al 2024 e un ritocco dell’ingaggio verso l’alto. Per il momento Zielinski non sembra convinto e il suo futuro potrebbe essere altrove. La trattativa è destinata a proseguire nelle prossime settimane.