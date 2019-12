Napoli, Zielinski: “Ripartiamo dal secondo tempo. Ancelotti? Un grande”

Il Napoli si salva a Udine grazie alla rete di Piotr Zielinski. Il centrocampista racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Spor: “Secondo me dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, dominando e creando occasioni. Questo punto ci serve e ci dà fiducia per via del momento che stiamo attraversando. E’ un periodo difficile dobbiamo fare molto meglio perché siamo una grande squadra. Nel calcio succedono anche questi periodi. Pensiamo alla partita di martedì che è importantissima. Ancelotti è un grande allenatore. Noi dobbiamo dare di più. Sono contento per il gol perché ho tirato tante volte. E’ arrivato qui dove mi hanno fatto crescere”.