Napoli, Zielinski: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio un tatuaggio”

Un amaro ko ancora da digerire, quello subito per mano del Cagliari dal Napoli nel turno infrasettimanale. Sul ko contro i sardi, e su molto altro ancora, ha parlato il centrocampista Piotr Zielinski ai microfoni di Sky Sport.

CAGLIARI – “E’ stata una partita in cui la palla non voleva entrare, mentre loro hanno segnato nell’unica occasione creata. Subire una sconfitta del genere fa male”.

REAZIONE – “Vogliamo lasciarsi subito alle spalle il ko. Domenica avremo una partita importante davanti al nostro pubblico: vogliamo fare una grande prestazione ed ottenere la vittoria”.

SCUDETTO – “E’ ancora presto, dobbiamo guardare solamente a noi stessi e cercare di vincere il più possibile”.

RUOLO – “Io sono nato come centrocampista e quello della mezzala sinistra è il ruolo perfetto per me. Ora però stiamo giocando a due in mezzo e mi trovo bene anche là, così come più avanti”.

BALOTELLI – “E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha grandissime qualità che sono emerse a tratti. E’ sempre pericoloso”.

TONALI – “Credo che abbia un grande futuro di fronte a sé: lo vedi da come si muove e per la tranquillità che ha. Diventerà un campione”.

PROMESSA – “Un tatuaggio nel caso di vittoria dello scudetto? Me lo farei volentieri, sarebbe qualcosa che rimarrebbe nella storia del calcio”.

RINNOVO – “Il mio procuratore sta tratttando con la società, vedremo cosa accadrà”.