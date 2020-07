Naufragio Inter: il Bologna rimonta ed espugna San Siro 2-1

Doveva essere la gara che avrebbe sancito la rimonta dell’Inter verso il secondo posto della Lazio. I nerazzurri non solo mancano la vittoria, ma incassano un clamoroso k.o. interno contro il Bologna. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic vanno sotto nel primo tempo e rimontano nella ripresa mostrando una tempra da grande squadra. Il successo permette ai rossoblu di salire a ridosso della zona Europa League. Per gli uomini di Antonio Conte ora c’è lo spauracchio della rimonta dell’Atalanta.

LA GARA

La pressione è principalmente sulle spalle dell’Inter che si incarica di fare la partita, aggredendo fin da subito il Bologna. I nerazzurri vanno vicinissimi al vantaggio con Lukaku al 18′, ma l’attaccante belga viene chiuso da Danilo. Passano quattro minuti e il centravanti si prende la rivincita: Lautaro colpisce il palo di testa e ribattuta vincente del bomber. Il Bologna, però, non ha intenzione di uscire sconfitto senza lottare. Scampato il pericolo su una conclusione di Young che impegna Skorupski, arriva la risposta con l’inserimento di Orsolini a tu per tu con Handanovic: para il portiere nerazzurro. Nella ripresa i rossoblu fanno paura agli avversari con il palo colpito da Barrow, ma al 57′ Soriano viene espulso per insulti al direttore di gara. Al 62′ l’Inter potrebbe raddoppiare grazie a un rigore fischiato per fallo su Candreva. Lautaro calcia dal dischetto e viene ipnotizzato da Skorupski, bravo a respingere anche il tiro di Gagliardini. La seconda svolta si vcrifica al 74′: Juwara risolve una mischia nell’area di rigore dell’Inter con un tiro che batte Handanovic per il clamoroso pareggio. Come se non bastasse, al 77′ Bastoni si fa espellere per somma di ammonizioni e ristabilisce la parità numerica. L’Inter accusa il colpo e tre minuti dopo incassa il gol del sorpasso firmato da Barrow. Il Bologna potrebbe calare il tris con Svanberg, ma Handanovic si supera. Nei minuti di recupero tocca a Skorupski esaltarsi su Sanchez da distanza ravvicinata. Finisce 2-1. Festeggia il Bologna, mentre l’Inter esce definitivamente dalla lotta per lo scudetto.