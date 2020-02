Nazionale, Kumbulla non è convocabile. Ha già giocato con l’Albania

Marash Kumbulla è sicuramente una delle sorprese più piacevoli di questo campionato. Il gioiellino dell’Hellas ha sfoderato prestazioni di grande livello anche contro le big del nostro campionato. Mancini inoltre avrebbe potuto anche pensare ad un futuro in azzurro per lui, ma purtroppo non potrà esserci.

ALBANIA – Il giocatore infatti ha anche passaporto albanese e a ottobre è sceso in campo due minuti con la maglia della nazionale albanese nel match di qualificazione agli Europei 2020 contro la Moldavia, entrando in campo all’89’ nello 0-4 in trasferta. Un vero e proprio peccato per la nostra nazionale che avrebbe potuto accogliere un giocatore di grande talento.

Su di lui intanto le big si muovono. Le prime a sondare il terreno sono state Inter e Napoli.