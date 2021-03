Nedved: “Mio figlio cresciuto con scudetti Juve”. Materazzi: “E la Champions?”

Botta e risposta. Tra Juventus e Inter la sfida si vive anche fuori dal rettangolo di gioco. Ogni occasione diventa buona per stuzzicarsi, ricordando i rispettivi primati. L’ultima frecciata in ordine di tempo è arrivata dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved, che ai microfoni di Dazn ha spiegato: “Non mi fa alcun effetto inseguire in campionato dopo tanti anni. Piuttosto mi fa effetto vedere lo scudetto sulle maglie della Juve dopo tremila e duecento giorni. Mio figlio era alle medie e ora guida la macchina ed è all’università, e lo scudetto è ancora nostro”.

RISPOSTA

Non ha tardato ad arrivare la risposta di un ex interista. Marco Materazzi ha replicato sui social con un post destinato sicuramente a far discutere gli appassionati: “Pavel… gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi , se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale quando facevano l’asilo e le elementari!”.