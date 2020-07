Nessun rimpianto per Thiago Motta: “Non potevo non aiutare il Genoa”

Il suo arrivo al Genoa aveva suscitato non poche aspettative. Thiago Motta ha introdotto idee e concetti tattici originali, ma l’eroe del Triplete dell’Inter non è riuscito a ottenere risultati convincenti, venendo esonerato dopo tre mesi dall’inizio della sua avventura. L’ex centrocampista italiano è ancora fermo, pur sognando di tornare presto in panchina.

RICONOSCENTE

Thiago Motta ha raccontato la sua esperienza con il Grifone ai microfoni di L’Equipe: “Cerco un progetto indipendentemente dal nome della squadra, dove ci sia comunione d’intenti con la società. Se si inizia bene, ci sono poi grandi possibilità di finire altrettanto bene. Non sono pentito di aver detto di si al Genoa e comunque non avrei potuto rifiutare quando il presidente Preziosi mi ha chiamato. Altri allenatori avevano rifiutato prima di me, ma era un momento difficile per un club dove avevo giocato un anno. L’idea è di trovare una panchina già quest’estate. Ho voglia di mettere in pratica quel che ho imparato, senza guardare al nome della squadra, e diventare sempre più forte”.