Nesta: “Addio Lukaku e Cristiano Ronaldo danno d’immagine e tecnico per Serie A”

Parla l'ex storico difensore

ADDIO BIG - "Il calcio italiano all’estero resta sempre amatissimo, ma è innegabile che abbia perso parecchi protagonisti con questa fuga di massa. È un danno d’immagine e tecnico", ha detto Nesta . "Penso alla crescita dei giovani, che maturano prima in un contesto tecnicamente più elevato. Ma così è: il calcio segue i soldi. E i soldi in questo momento non sono in Italia".

DONNARUMMA E MILAN - Da ex Milan non poteva mancare un commentato anche sull'addio di Donnarumma andato al Psg: "Il Milan oggi non può permettersi di tenere un portiere che chiede 12 milioni. Rispetto la sua scelta, è andato in una dimensione altissima. Certo, il Milan l’ha perso a zero: un peccato". E ancora sui rossoneri: "Il Milan è da scudetto. Forse non parte favorito, ci sono squadre più forti, ma non è detto che sia un male, anzi".