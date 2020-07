Nicchi conferma: “Parma-Roma? Errore di Fabbri”

Il rigore non concesso al Parma durante la sfida con la Roma ha scatenato moltissime polemiche attorno all’arbitro Fabbri. Nonostante l’aiuto VAR il direttore di gara ha preferito non concedere il penalty alla squadra di D’Aversa e Lucarelli in conferenza stampa aveva sfogato tutta la sua rabbia.

LE PAROLE DI NICCHI

A quattro giorni di distanza il presidente dell’Aia Nicchi è tornato sull’episodio ammettendo le colpe di Fabbri: “Ci siamo sentiti dire che gli arbitri andavano poco al VAR, poi hanno iniziato a dire che ci andavano troppo. Sicuramente quello è un errore, ma non posso pensare che se un arbitro sbaglia lo fa volontariamente, sarebbe incredibile. Ma a volte arbitrando si fanno degli errori e la cosa più bella è ammetterli. Nel calcio sbagliano i calciatori e allo stesso modo sbagliano anche gli arbitri”. Queste le sue parole a 90′ minuto. Riguardo al VAR Nicchi ha dichiarato: “Non voglio né potrà mai pensare che un arbitro di Serie A sbagli intenzionalmente. La cosa migliore da fare quando si sbaglia è riconoscerlo. Noi siamo in una fase di crescita in cui si stanno creando i professionisti del VAR e per fare questo serve un po’ di tempo. Io vedo grandi miglioramenti anche in questa stagione in cui, a causa della chiusura degli stadi, si vedono partite in ambienti un po’ surreali. Faremo un resoconto di quella che è stata la stagione per cercare di migliorare e cercheremo di tirare fuori un protocollo che non sia modificabile tutti gli anni, altrimenti si fa confusione. A quello si dovranno attenere tutti”.