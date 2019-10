Nicchi: “Mano in Juventus-Bologna? Non è mai rigore. Chi pensa il contrario non venga allo stadio…”

Marcello Nicchi ha parlato a Radio Anch’Io Sport in merito all’ultima giornata di campionato di Serie A e ai vari episodi arbitrali. Il presidente dell’AIA ha commentato l’8^ giornata del torneo italiano.

ARBITRI – “Stanno lavorando bene, stanno applicando bene il regolamento. Il problema è un altro: gli addetti ai lavori non sanno bene le nuove regole. Si pensa ci sia troppa confusione sul fallo di mano ma è tutto chiarissimo. Gli arbitri stanno facendo molto bene e non dobbiamo dimenticare i ruoli che ciascuno di noi ha. Parliamo tanto di razzismo e altro ma quando un arbitro viene ‘aggredito’ a fine partite verbalmente ecco. Non è un esempio da dare perché poi gli insulti a fine gara diventano vere aggressioni nei campi di periferia”.

JUVENTUS-BOLOGNA – “Il fallo di mano? Quello, da regolamento, non è mai rigore. Il regolamento parla chiaro”. “Tifosi? Mi piace che il pubblico abbia capito il regolamento e allo stadio stia accettando le regole e le decisioni. Se si fischia in base alla maglia? Chi pensa una cosa del genere non deve venire allo stadio non deve più venire a vedere le partite”, ha detto Nicchi.

REGOLE – “Le regole devono essere chiare. Ci dovrebbe essere una riunione tra chi fa calcio. Ogni anno dovrebbero incontrarsi gli addetti ai lavori e chiarire tutto”. “Var room a Coverciano e in Serie B? Sarà la svolta. Stiamo lavorando alla struttura. La burocrazia ci soffoca. In un altro Paese se ce ne sarebbero già 5. Quando avremo la sala Var faremo parlare i protagonisti e lo spiegheremo in diretta. VAR in B? Quando la lega sarà pronta a farla ci sarà. Prima sperimentale poi come in A”.

LAZIO-ATALANTA – “I rigori alla Lazio? Sono due rigori sacrosanti. Se dobbiamo sindacare sulla forza del pestone non è compito nostro. Gli allenatori ci devono dare una mano. Conoscere il regolamento e poi, quando c’è da discutere, farlo nelle sedi opportune”.

RAZZISMO – “Radar sonoro per individuare razzisti e chi lancia petardi? Noi arbitri siamo in prima linea per cacciare queste persone. Abbiamo detto ai calciatori di venire da noi quando sentono queste cose. Se ci viene richiesto di fare qualcosa la faremo, sempre che non venga a discapito della direzioni di gara”. “I ‘buu’ a Viera in Sampdoria-Roma? Maresca ha fatto bene. Ha seguito il regolamento. Ci sono dei passaggi da seguire”.