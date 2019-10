Nicola allontana il Genoa: “Sogno un’esperienza all’estero”

Un avvio di stagione non certo semplice per il Genoa. I rossoblu, nelle prime sei giornate del torneo, hanno collezionato solamente cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Un ruolino di marcia che non ha fatto felice il presidente Enrico Preziosi, che avrebbe messo in discussione la posizione di Aurelio Andreazzoli. Diversi i candidati a prendere il posto dell’ex tecnico dell’Empoli, tra i quali figura anche il nome Davide Nicola, con l’ex allenatore di Crotone e Udinese che, parlando a L’ora di Pellice, si è però tirato indietro.

FUTURO – “Non mi vedo in panchina oltre i sessant’anni. Nella seconda parte della mia vita mi piacerebbe costruire qualcosa di diverso, prima però non nego di avere ambizioni di carriera sportiva. Vorrei sperimentare nuove esperienze, magari all’estero, in un club o in una Nazionale”.