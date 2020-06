Nicola avvisa: “Ripartenza sarà una sfida. Senza tifosi è come essere dei bambini”

Davide Nicola non ha paura della ripartenza del campionato, anzi, è più carico che mai ma mette in evidenza alcune delle difficoltà che potrebbero esserci una volta tornati in campo. Parlando a Il Secolo XIX, il tecnico del Genoa ha commentato il ritorno alla competizione e i problemi che ci saranno con le tante gare ravvicinate e per giunta senza pubblico.

RIPRESA – “Non dobbiamo avere nessuna scusante e nessuna preoccupazione”, ha esordito Nicola. “La ripartenza è una sfida da affrontare senza timori, per centrare il nostro obiettivo. E con la curiosità di vedere se qualcuna delle novità potrà essere una piacevole scoperta per il futuro”. La Serie A sullo stile della Bundesliga: “Ho visto le partite in Germania. È stato il primo campionato a ripartire, tante condizioni saranno simili a quelle che vivremo noi. Stadi vuoti, distanziamento in panchina, niente esultanze: è una situazione straordinaria, per cui serve un periodo di adattamento. Quello tedesco è sempre stato un campionato con tante transizioni, con un calcio molto veloce: servirà adattamento. Gare falsate? Dopo una fase iniziare tornerà la vera Bundesliga e credo che accadrà lo stesso con la Serie A”.

PORTE CHIUSE – Altro fattore importante sarà l’assenza di pubblico nonostante la recente apertura di Gravina. Sul tema Nicola ha chiarito: “Giocare senza i nostri tifosi non sarà piacevole, lo abbiamo già sperimentato a Milano quando abbiamo esultato per la vittoria immaginandoceli. Li sentiamo vicini a noi e non è bello giocare senza la loro carica. Però siamo professionisti, dobbiamo fare il nostro lavoro con passione. Il bambino quando gioca a pallone lo fa per il divertimento, non per la gente che ha intorno. Vorremmo avere i nostri tifosi con noi ma per ora non è possibile”.