Nicolato denuncia: “Serie A campionato straniero che si gioca in Italia”

Il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato, ha parlato del campionato di Serie A

Il commissario tecnico della Nazionale U21 italiana, Paolo Nicolato, ha criticato duramente il campionato di Serie A: "E' giusto che il campo abbia sempre l’ultima parola. Dobbiamo cambiare il calcio italiano -riporta il Correre dello Sport-. Bisogna imporre delle regole per far giocare più italiani. Dovremmo riflettere e pensare a corsie preferenziali per produrre più giocatori italiani di qualità. Bisogna trovare urgentemente delle soluzioni, altrimenti il futuro del calcio italiano sarà difficile. Ad oggi la Serie A è un campionato straniero non italiano., che si gioca in Italia. Ogni domenica ci sono solo due o tre italiani titolari nelle squadre e non è possibile".