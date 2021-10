Nigmatullin: “Miranchuk lasci l’Atalanta. Kokorin? Carriera va a rotoli”

In Serie A l'ex portiere russo conta alcune presenze

Ruslan Nigmatullin ex portiere di Verona e Salernitana, in Italia non ha trovato la sua giusta consacrazione. Non è facile per i russi la Serie A e lo sanno bene Aleksej Miranchuk all’Atalanta e Alexander Kokorin alla Fiorentina. Nigmatullin a riguardo ha detto la sua: “Il consiglio che darei a Miranchuk è di lasciare il club nerazzurro visto che non trova mai spazio. Se vuole restare in Italia scelga una squadra con ambizioni diverse ma che lo faccia giocare e un tecnico che gli dia fiducia. Per l’attaccante della Fiorentina era prevedibile il suo scarso utilizzo visto che allo Spartak non giocava per il suo problema fisico. Forse mancava a Mosca anche la voglia di riscatto. Nulla contro di lui ma è stato anche penalizzato dalla mancata conoscenza della lingua. Non è difficile l’italiano anche se io riuscivo a parlarlo dopo tre mesi e Alexander deve impararlo se vuole giocare in Serie A. Certo se non sta bene credo che anche in Russia le porte saranno sbarrate per lui. Purtroppo la sua carriera sta andando a rotoli” ha detto Nigmatullin a RB Sport.