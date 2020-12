Nocerino non ha dubbi: “Milan trasformato, il merito è di Ibrahimovic”

Il Milan non sembra proprio volersi fermare. I rossoneri non conoscono la sconfitta dal match di marzo perso contro il Genoa e sono ancora in testa alla classifica con un punto sull’Inter e quattro sulla Juventus. La squadra di Stefano Pioli inizia a diventare molto più di una semplice outsider nella lotta per il titolo e comincia a far paura anche alle favoritissime per lo scudetto.

FATTORE IBRA

Antonio Nocerino ha una spiegazione per questa crescita così vertiginosa. L’ex centrocampista spiega a Milan TV di chi è il merito: “Ibrahimovic c’è sempre: l’altra sera ho visto che era in panchina e si alzava, urlava, parlava con i giocatori. Il Milan è diventata una squadra molto importante. Vedo differenza nella mentalità. Senza nulla togliere al mister e alla società i giocatori hanno fatto un cambio incredibile quando hanno iniziato ad allenarsi con lui. Con lui non ti puoi accontentare e ora vedo che i giocatori non si accontentano