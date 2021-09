Nocerino promuove Messias: “Ha grandi doti, è il campo a parlare”

Antonio Nocerino commenta l'arrivo di Junior Messias al Milan.

Il Milan accoglie Junior Messias, nuovo acquisto arrivato dopo una splendida stagione al Crotone. L'ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino si dice convinto delle ottime possibilità del giocatore. Queste le sue parole a Tuttosport: "A me piace molto. È un giocatore di qualità, davvero forte. Si tratta di un grandissimo acquisto. Ha dimostrato l’anno scorso a Crotone, quando ha disputato un campionato importante, di possedere doti rilevanti. Poi ovviamente il Milan resta pur sempre il Milan. La gente pensa più ai nomi, sogna il calciatore famoso. Magari ora c’è un po’ di scetticismo generale, come quando arrivai io. Comunque grazie a Dio è il campo che parla. Per questo auguro a Messias di fare ancora meglio di quanto ho fatto io col Diavolo".