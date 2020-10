Non basta super Ibrahimovic al Milan: la Roma fa 3-3 a San Siro

Una battaglia senza sosta. Per 90 minuti Milan e Roma si sfidano in un incontro spettacolare a San Siro con contropiedi in rapida successione e gol a grappoli. Finisce 3-3. I rossoneri restano in testa alla classifica, mentre i capitolini puntano con decisione alla zona Europa League.

LA GARA

Bastano due minuti al Milan per sbloccare l’incontro: palla perfetta di Leao per Ibrahimovic che si infila nella difesa della Roma, salta Mirante e deposita in rete. I rossoneri sembrano incontenibili e stringono gli ospiti nella loro metà campo. Tuttavia lentamente i giallorossi prendono campo e arrivano al pareggio sfruttando un’uscita a vuoto di Tatarusanu che manca l’intervento e agevola il colpo di testa di Dzeko. Dopo 15 minuti è già 1-1. La partita diventa emozionante con continui ribaltamenti di fronte. La Roma si aggrappa a Mirante che cancella tre palle gol agli avversari, ma anche il Milan deve ringraziare il proprio portiere Tatarusanu, decisivo con un doppio intervento. Nella ripresa il copione sembra essere lo stesso del primo tempo. Dopo 2′, il Milan torna in vantaggio: Leao salta Karsdorp e serve Saelemaekers che non sbaglia. La Roma non molla e pareggia con Veretout su calcio di rigore al 71′. Il pari resiste 7 minuti. Un contatto in area tra Calhanoglu e Mancini vale il rigore per i rossoneri. Zlatan non sbaglia e fa 3-2. La reazione della Roma non pare conoscere limiti: all’84’ stavolta Ibra prolunga una traiettoria da corner che diventa l’assist per Kumbulla, bravo a insaccare in spaccata. All’89’ miracoloso Mirante su Kessie: è la parata che blinda il 3-3.