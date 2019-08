Non solo Napoli per James: spunta una pretendente a sorpresa

James Rodríguez è uno dei giocatori più corteggiati in questa sessione di calciomercato. L’attaccante colombiano è dato in partenza dal Real Madrid, che necessita di una cessione per ammortizzare le spese onerose. Il Napoli si era mosso con largo anticipo, ponendosi in pole position nell’asta di mercato. Tuttavia, nelle settimane successive si è fatto avanti l’Atletico Madrid che ha cambiato drasticamente i progetti del club azzurro. Ed ora c’è una nuova minaccia per Aurelio De Laurentiis. Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Fenerbahce avrebbe deciso di inserirsi nella trattativa, pronto a strappare James alla concorrenza. La sfida è destinata ad infiammarsi.