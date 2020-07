Non solo Premier per Koulibaly, una top di Serie A mette gli occhi sul difensore

Kalidou Koulibaly è uno dei nomi caldi di questo mercato estivo. Il centrale del Napoli nel corso della sua esperienza azzurra ha raggiunto un livello di gioco che ha attirato l’attenzione di grandi club di Premier. Sull’ex Genk ci sono Manchester City, Liverpool e anche Chelsea. I Blues di Lampard infatti si sono inseriti nell’affare con un offerta di circa 60 milioni di euro, ma difficilmente De Laurentiis dirà di sì.

JUVENTUS SU KOULIBALY

Il numero uno del club azzurro però deve difendersi anche dalle squadre della nostra Serie A. Koulibaly ha dimostrato in questi anni di essere uno dei difensori migliori del campionato e non è escluso che il suo futuro possa essere ancora in Italia. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e a riportarla è Don Balon. Il portale spagnolo parla infatti di un interesse della Juventus per il giocatore anche se di offerte ufficiali ancora non c’è traccia. Per ora l’offerta da battere è quella del Manchester City che ha messo sul piatto ben 75 milioni di euro.