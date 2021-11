Non solo Reina: operatore tv colpito da seggiolino in Atalanta-Lazio

La denuncia social di un operatore tv colpito da un seggiolino

Durante Atalanta-Lazio di sabato sera in campionato, non ci sarebbe stato solo un lancio di monetine da parte dei tifosi della Dea, ma anche ben altro. Infatti, un operatore tv , che stava manovrando la sua telecamera che consentiva le inquadrature della porta di Reina sotto la curva atalantina, ha denunciato di essere stato colpito ad una gamba da un seggiolino .

Sui suoi profili social, anche se al momento il post non pare reperibile, ecco le parole dell'uomo, tale Mauro Ielardi: "Uno steward accanto a me ha visto la scena ed è arrivato pure il responsabile della sicurezza dell'Atalanta. Possibile che siano riusciti a individuare chi ha lanciato una monetina e non si siano accorti di un seggiolino blu 50x50 centimetri?", lo sfogo dell'uomo.