Nordahl jr: “Ibrahimovic completo, ma in area di rigore meglio mio padre”

Passato contro presente: il confronto stuzzica sempre. Anche nel calcio non mancano paragoni bizzarri e difficili da valutare. Tra gli svedesi, il tormentone potrebbe essere un altro: meglio Gunnar Nordahl o Zlatan Ibrahimovic? Entrambi hanno giocato nel Milan e scritto record nel calcio italiano. Il primo ha siglato il primato di reti in una sola stagione, battuto da Gonzalo Higuain e Ciro Immobile rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Il secondo ha vinto tutto e dappertutto.

CONFRONTO

Ma chi è il migliore? Il figlio di Gunnar, Thomas Nordahl, ha spiegato il suo punto di vista ai microfoni di Tuttosport: “Zlatan è più completo, ma mio papà era più efficace in area di rigore. In ogni caso, come dico sempre, non sarebbe mica male per mio padre essere eventualmente il secondo (ride, ndr). È una questione di generazioni. Quest’anno avrebbe compiuto 100 anni, io non faccio mai paragoni col passato. Sono stati i migliori delle loro epoche calcistiche. Zlatan lo è adesso. Papà lo era ai suoi tempi”.