Novità in casa Spal, Vagnati non è il più responsabile dell’area tecnica

Questo stop forzato permette alle squadre di riorganizzarsi per la ripresa o la fine definitiva delle ostilità. Anche in casa Spal è tempo di cambiamenti. Tramite un tweet la società ferrarese ha comunicato la rescissione del contratto di Davide Vagnati come responsabile dell’area tecnica.

COMUNICATO – Questo il comunicato apparso sul profilo Twitter della Spal: “S.P.A.L. comunica che in data odierna il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha risolto il contratto col club biancazzurro.⁣ Tutte le componenti del Club augurano a Davide un futuro ricco di altri straordinari successi.⁣ ⁣ Grazie Davide”.