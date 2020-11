Nubifragio a Crotone: a rischio gara con la Lazio

Non solo il coronavirus, adesso a mettersi in mezzo con la disputa regolare delle gare di Serie A è arrivato anche il maltempo. Pesante nubifragio e pioggia torrenziale a Crotone e gara con la Lazio a forte rischio.

La prima partita del weekend in programma per le 15:00 di oggi, sabato 21 novembre è a rischio per le condizioni della città invasa da veri e propri fiumi d’acqua.

Sulla Calabria jonica diluvia da ieri sera e le due squadre proveranno a scendere in campo in ogni caso sotto la pioggia battente. Soltanto un ottimo drenaggio del terreno di gioco potrebbe consentire il regolare svolgimento del match, sicuramente in condizioni meteorologiche estreme che oltre alla pioggia e il freddo, vedono protagonista un forte vento di grecale che soffierà su Crotone con raffiche superiori ai 40km/h da Nord/Est.