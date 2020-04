Nuova norma sugli allenamenti, la Roma non ci sta: “Incomprensibile non considerare il calcio”

La cosiddetta Fase 2 ha diviso anche lo sport. Il nuovo Dpcm emanato dal Premier Giuseppe Conte permette, dal 4 maggio, agli atleti delle discipline individuali di riprendere gli allenamenti. Si tratta ovviamente di sport che hanno interesse nazionale, ma la mossa del Governo non è andata giù ad alcuni club di Serie A, tra i quali anche la Roma.

INCOMPRENSIBILE – La società giallorossa infatti ha voluto esprimere la sua contrarietà tramite le parole del responsabile sanitario della prima squadra Andrea Causarano: “L’ultimo Dpcm ci ha colti un po’ di sorpresa. Stupisce il trattamento riservato agli altri sport a discapito del calcio. Sembra quasi che non ci si fidi del fatto che possa ripartire rispettando le norme di sicurezza. È incomprensibile non considerare il calcio nel momento in cui si dice che l’obiettivo è consentire la graduale ripresa delle attività sportive. Potevamo ripartire anche noi nei centri sportivi a porte chiuse e seguendo tutte le direttive nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”. Queste le sue parole all’Ansa.