Nuovo stadio per Inter e Milan, sindaco Sala: “Nessuna incertezza. Domani o settimana prossima l’ok”

Parla il numero uno di Milano

Via libera per il nuovo stadio a Milano per Inter e Milan. Ormai tutto è pronto per l'ok definitivo all'approvazione del progetto del nuovo impianto. La conferma è arrivata a margine delle celebrazioni del 4 novembre, con il sindaco Giuseppe Sala che ha parlato così della situazione: "Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo abbiamo più grandi incertezze. Se non è domani, sarà venerdi prossimo", le sue parole riportate da Sky.