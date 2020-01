Obiang, emozione da ex: “Sfidare la Samp? All’inizio mi è mancato il fiato…”

Un pari che vale oro per il Sassuolo. Lo 0-0 contro la Sampdoria è quasi come un successo, soprattutto alla luce dell’espulsione di Peluso nel primo tempo che ha fatto giocare quasi l’intera gara in inferiorità numerica ai neroverdi. A parlare nel post-partita ai microfoni di DAZN è stato Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo e grande ex della gara.

EMOZIONE – “Per come si era messa la gara è una vittoria. Abbiamo fatto di tutto per vincere, alla fine abbiamo ottenuto un punto. Per me è stato molto emozionante tornare in questo stadio, all’inizio guardavo le persone che mi salutavano. Devo dire che mi è mancato un po’ il fiato. Poi ho pensato a giocare. Adesso cerco di fare il meglio per il Sassuolo. Io ho recuperato più palloni di tutti questa gara? De Zerbi ci dà sempre grandi indicazioni, mi dice sempre di recuperare tanti palloni ed essere grintoso”.