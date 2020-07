Occhio Napoli, Florentino Perez pronto a tutto per portarti via un difensore

Con la vittoria per 2-1 contro il Genoa, il Napoli guarda con positività al finale del campionato. La squadra di Gattuso ha agganciato il quinto posto in classifica e la condizione fisica sembra crescere partita dopo partita. L’ex allenatore del Milan è riuscito anche a ritrovare un Lozano che finora aveva trovato davvero poco spazio. Nel frattempo la società sta pensando alla situazioni rinnovi e anche al mercato. A tal proposito, dalla Spagna arrivano voci che fanno tremare i tifosi azzurri.

IL REAL MADRID SU KOULIBALY

Secondo quanto riporta Don Balon il Real Madrid starebbe pensando a come rinforzare la linea difensiva. Militao difficilmente rientrerà nelle scelte di Zidane e Florentino Perez vorrebbe un giocatore con esperienza e già ‘pronto’. L’identikit corrisponde con quello di Kalidou Koulibaly corteggiato attualmente anche dal Liverpool. Due contendenti di livello mondiale per il difensore del Napoli che partirebbe solo per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, parola di De Laurentiis. Occhio quindi alla potenza economica del Real Madrid che potrebbe scalzare i Reds nella corsa al difensore e regalare a Zidane un centrale per il futuro.